"Челси" разбил "Краснодар", "Барса" победила "Ювентус"

Когда в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие предвкушали дуэль Криштиану Роналду с Лионелем Месси. Однако их очное противостояние в Турине не состоялась, поскольку нападающий "Юве" Роналду окончательно еще не излечился от коронавируса.

Видеоконтроль отменил три гола "Юве"

"Барса" открыла счет на 14-й минуте после удара Усмана Дембеле. В ответной атаке "Ювентус" забил мяч, но система видеоконтроля зафиксировала офсайд и взятие ворот было отменено.

По ходу встречи видеоарбитр еще дважды отменял голы хозяев поля. Окончательный результат матча установил Лионель Месси, реализовавший в добавленное арбитром время пенальти.

В параллельном матче команд этой группы киевское "Динамо" упустило победу в гостях против венгерского "Ференцвароша" - 2:2 (2:0). В первом тайме украинский клуб забил два мяча, но после перерыва хозяева поля отыгрались. "Ференцварош", который тренирует известный в прошлом украинский форвард Сергей Ребров, ушел от поражения на 90-й минуте.

"Зенит" и "Краснодар" проиграли

Неудачно сыграли во втором туре Лиги чемпионов три представителя российского футбола. "Краснодар" крупно проиграл дома английскому "Челси" - 0:4 (0:1), "Зенит" не выдержал в Германии давления дортмундской "Боруссии" - 0:2 (0:0), а "Локомотив" накануне при неплохом качестве футбола уступил дома "Баварии" - 1:2 (0:1).

Интересно, что трио российских клубов в промежутке между матчами Лиги чемпионов проиграло в минувшие выходные свои поединки и в национальном первенстве.

После жеребьевки Лиги чемпионов шансы "Зенита" на выход из группы расценивались выше, чем у "Краснодара" и "Локо", но подопечные Сергея Семака оба стартовых матча проиграли. После каждого поражения питерцев появляется волна слухов о поиске нового главного тренера для "Зенита". Очередным кандидатом теперь является аргентинец Маурисио Почеттино, который в 2019 году вывел английский "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" удивил

Самый крупный счет во втором туре Лиги чемпионов был зафиксирован в Англии, где "Манчестер Юнайтед" довольно неожиданно разгромил германский "Лейпциг" - 5:0 (1:0). В составе манчестерцев трижды отличился Маркус Рэшфорд, вышедший на поле во втором тайме на замену.