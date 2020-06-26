26.06.2020, 00:15
"Челси" победил "Манчестер Сити" и сделал "Ливерпуль" чемпионом
Впервые с 1990 года победителем чемпионата Англии по футболу стал "Ливерпуль". Чемпионский титул подопечные Юргена Клоппа завоевали досрочно после победы "Челси" над "Манчестер Сити" - 2:1 (1:0).
За 8 туров до финиша "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 23 очка. В нынешнем сезоне команда "красные" потерпели лишь одно поражение в чемпионате Англии.
Первый поединок в ранге действующего чемпиона "Ливерпуль" проведет 2 июля в гостях с "Манчестер Сити".
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова