"Челси" победил "Манчестер Сити" и сделал "Ливерпуль" чемпионом

За 8 туров до финиша "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 23 очка. В нынешнем сезоне команда "красные" потерпели лишь одно поражение в чемпионате Англии.

Первый поединок в ранге действующего чемпиона "Ливерпуль" проведет 2 июля в гостях с "Манчестер Сити".