"Челси" одержал первую победу, финн - лучший бомбардир
Первую победу в чемпионате Англии по футболу одержал лондонский "Челси". Подопечные Фрэнка Лэмпарда в третьем туре одолели в гостях "Норвич" - 3:2 (2:2).
Первую победу в чемпионате Англии по футболу одержал лондонский "Челси". Подопечные Фрэнка Лэмпарда в третьем туре одолели в гостях "Норвич" - 3:2 (2:2).
В составе "Челси" все мячи забили футболисты, выступавшие в прошлом сезоне в Чемпионшипе - Тэмми Абрахам (дважды) и Мэйсон Маунт.
Как известно, лондонский клуб был лишен права совершать трансферы в летнее окно, поэтому "Челси" вернул молодых талантов, выступавших на правах аренды во втором по силе дивизионе английского первенства.
В составе "Норвича" один из мячей забил финн Теэму Пукки - он отличился во всех трех проведенных матчах. Финский футболист возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Англии - на его счету 5 забитых мячей.
В центральном матче тура "Ливерпуль" принимает "Арсенал" (начало в 19:30).
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