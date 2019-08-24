"Челси" одержал первую победу, финн - лучший бомбардир

В составе "Челси" все мячи забили футболисты, выступавшие в прошлом сезоне в Чемпионшипе - Тэмми Абрахам (дважды) и Мэйсон Маунт.

Как известно, лондонский клуб был лишен права совершать трансферы в летнее окно, поэтому "Челси" вернул молодых талантов, выступавших на правах аренды во втором по силе дивизионе английского первенства.

В составе "Норвича" один из мячей забил финн Теэму Пукки - он отличился во всех трех проведенных матчах. Финский футболист возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Англии - на его счету 5 забитых мячей.

В центральном матче тура "Ливерпуль" принимает "Арсенал" (начало в 19:30).