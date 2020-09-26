"Челси" не справился с аутсайдером, "МЮ" забил мяч после финального свистка

Последней покупкой лондонского клуба стало приобретение за 24 млн евро голкипера французского "Ренна" Эдуара Менди. Двухметровый гигант подписал с "Челси" 5-летний контракт.

Самый дорогой вратарь мира не нужен "Челси"

28-летний сенегалец должен заменить самого дорогого вратаря мира Кепу Аррисабалагу, за которого лондонцы два года назад отвалили испанскому клубу "Атлетик" 80 млн евро.

В поединке с "Вест Бромвичем" место в воротах "Челси" занял 38-летний аргентинец Вилли Кабальеро. В стартовые полчаса мяч трижды побывал в его воротах.

После перерыва "Челси" начал наверстывать упущенное. Сравнять счет лондонцы сумели лишь в добавленное арбитром время.

Лэмпард не определился с атакой

В трансферное окно "Челси" прилично закупился, но главный тренер Фрэнк Лэмпард, похоже, так и не определился, на кого ему делать ставку в атакующей линии.

Конец матча "Челси" завершал с четырьмя форвардами. Рядом с немецким дуэтом новичков (Кай Хаверц, Тимо Вернер) - за них было уплачено в общей сложности 133 млн евро - на этот раз в стартовом составе вышел и молодой англичанин Тэмми Абрахам, ярко проявивший себя в начале прошлого сезона. По ходу встречи в игру вступил еще и француз Оливье Жиру.

Дорогостоящим немцам, которые пока не забили еще ни одного мяча в чемпионате, требуется время на адаптацию в английском футболе. А пока оно идет, "Челси" теряет очки.

Манчестерцам крупно повезло

Первую победу в чемпионате Англии одержал "Манчестер Юнайтед". В гостях манкунианцы в драматичном поединке вырвали победу у "Брайтона" - 3:2 (1:1).

Хозяева поля сравняли счет в добавленное арбитром время - 2:2. Радости игроков "Брайтона" не было предела, но когда прозвучал финальный свисток об окончании встречи, главный судья матча получил подсказку от видеоарбитра и назначил пенальти.

Игроки "Брайтона" бурно протестовали, но судья решения не отменил. Штатный пенальтист манчестерцев Бруну Фернандеш забил победный мяч.

27 сентября испытывающий кадровые проблемы "Манчестер Сити" будет принимать "Лестер", а 28 сентября "Ливерпуль" сразится с "Арсеналом".