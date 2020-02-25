"Челси" крупно проиграл "Баварии", "Барселона" не справилась с "Наполи"
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов футболисты английского "Челси" крупно проиграла дома германской "Баварии" - 0:3 (0:0).
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов футболисты английского "Челси" крупно проиграла дома германской "Баварии" - 0:3 (0:0).
Исход матча был предопределен в начале второго тайма, когда нападающий мюнхенцев Серж Гнабри с интервалом в несколько минут дважды поразил ворота лондонского клуба. Довершил разгром Роберт Левандовский.
Концовку матча хозяева поля провели в меньшинстве - за грубый фол был удален защитник "Челси" Маркос Алонсо. В этом противостоянии, похоже, все уже ясно.
В параллельном матче итальянский "Наполи" сыграл дома вничью с испанской "Барселоной" - 1:1 (1:0). Гости имели большое территориальное преимущество (процент владения мячом 67-33), но победить переживающий не лучшие времена итальянский клуб не смогли.
"Барсу" спас от поражения Антуан Гризманн на 57-й минуте. Испанский клуб завершал матч в меньшинстве - за две желтые карточки был удален с поля полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль.
Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1
19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1
25 февраля (вторник)
Челси (Англия) — Бавария (Германия) 0:3
Наполи (Италия) — Барселона (Испания) 1:1
26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Шокирующие истории тех, кто столкнулся с коронавирусом
Змея устроила охоту на людей в туалете
Россиянка, эвакуированная из Китая в Тюмень, рассказала правду