"Челси" крупно проиграл "Баварии", "Барселона" не справилась с "Наполи"

Исход матча был предопределен в начале второго тайма, когда нападающий мюнхенцев Серж Гнабри с интервалом в несколько минут дважды поразил ворота лондонского клуба. Довершил разгром Роберт Левандовский.

Концовку матча хозяева поля провели в меньшинстве - за грубый фол был удален защитник "Челси" Маркос Алонсо. В этом противостоянии, похоже, все уже ясно.

В параллельном матче итальянский "Наполи" сыграл дома вничью с испанской "Барселоной" - 1:1 (1:0). Гости имели большое территориальное преимущество (процент владения мячом 67-33), но победить переживающий не лучшие времена итальянский клуб не смогли.

"Барсу" спас от поражения Антуан Гризманн на 57-й минуте. Испанский клуб завершал матч в меньшинстве - за две желтые карточки был удален с поля полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)

18 февраля (вторник)

Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0

Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)

Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1

Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)

Челси (Англия) — Бавария (Германия) 0:3

Наполи (Италия) — Барселона (Испания) 1:1

26 февраля (среда)

22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)

22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.