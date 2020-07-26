"Челси" и "Манчестер Юнайтед" пробились в Лигу чемпионов

В заключительном туре АПЛ ”Челси” обыграл ”Вулверхэмптон” (2:0), а ”Манчестер Юнайтед” — ”Лестер” (2:0). Таким образом, манкунианцы и ”синие” сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.

Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили ”Ливерпуль”, ставший чемпионом АПЛ, и ”Манчестер Сити”, занявший второе место. 8-е, рекордно низкое за последние 25 лет выступлений в чемпионате страны, занял лондонский ”Арсенал”.

В Чемпионшип вылетели ”Борнмут”, ”Уотфорд”, а также ”Норвич”. В турнирной таблице АПЛ ”Борнмут” занял 18-е место, ”Уотфорд” — 19-е (обе команды набрали по 34 очка), ”Норвич” — 20-е.

”Астон Вилла” с 35 баллами расположилась на 17-й позиции и осталась в Премьер-лиге.

Итоговая таблицаионат

Англии: ТаблицаПлная

И В Н П З - П О 1. Ливерпуль 38 32 3 3 85 - 33 99 2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102 - 35 81 3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66 - 36 66 4. Челси 38 20 6 12 69 - 54 66 5. Лестер 38 18 8 12 67 - 41 62 6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61 - 47 59 7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51 - 40 59 8. Арсенал 38 14 14 10 56 - 48 56 9. Шеффилд Ю 38 14 12 12 39 - 39 54 10. Бернли 38 15 9 14 43 - 50 54 11. Саутгемптон 38 15 7 16 51 - 60 52 12. Эвертон 38 13 10 15 44 - 56 49 13. Ньюкасл 38 11 11 16 38 - 58 44 14. Кристал Пэлэс 38 11 10 17 31 - 50 43 15. Брайтон 38 9 14 15 39 - 54 41 16. Вест Хэм 38 10 9 19 49 - 62 39 17. Астон Вилла 38 9 8 21 41 - 67 35 18. Борнмут 38 9 7 22 40 - 65 34 19. Уотфорд 38 8 10 20 36 - 64 34 20. Норвич 38 5 6 27 26 - 75 21