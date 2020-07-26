26.07.2020, 21:30

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" пробились в Лигу чемпионов

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Тэмми Абрахам из "Челси" сыграет в будущем сезоне в Лиге чемпионов
Тэмми Абрахам из "Челси" сыграет в будущем сезоне в Лиге чемпионовФото: SCS/Sander Chamid

В заключительном туре чемпионата Англии по футболу окончательно определились участники еврокубков, а также команды, которым суждено покинуть премьер-лигу.

В заключительном туре АПЛЧелси” обыграл ”Вулверхэмптон” (2:0), а ”Манчестер Юнайтед” — ”Лестер” (2:0). Таким образом, манкунианцы и ”синие” сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.

Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили ”Ливерпуль”, ставший чемпионом АПЛ, и ”Манчестер Сити”, занявший второе место. 8-е, рекордно низкое за последние 25 лет выступлений в чемпионате страны, занял лондонский ”Арсенал”.

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В Чемпионшип вылетели ”Борнмут”, ”Уотфорд”, а также ”Норвич”. В турнирной таблице АПЛ ”Борнмут” занял 18-е место, ”Уотфорд” — 19-е (обе команды набрали по 34 очка), ”Норвич” — 20-е.

”Астон Вилла” с 35 баллами расположилась на 17-й позиции и осталась в Премьер-лиге.

Итоговая таблицаионат

Англии: ТаблицаПлная

И В Н П З - П О
1.

Ливерпуль

 38 32 3 3 85 - 33

99
2.

Манчестер Сити

 38 26 3 9 102 - 35

81
3.

Манчестер Юн

 38 18 12 8 66 - 36

66
4.

Челси

 38 20 6 12 69 - 54

66
5.

Лестер

 38 18 8 12 67 - 41

62
6.

Тоттенхэм

 38 16 11 11 61 - 47

59
7.

Вулверхэмптон

 38 15 14 9 51 - 40

59
8.

Арсенал

 38 14 14 10 56 - 48

56
9.

Шеффилд Ю

 38 14 12 12 39 - 39

54
10.

Бернли

 38 15 9 14 43 - 50

54
11.

Саутгемптон

 38 15 7 16 51 - 60

52
12.

Эвертон

 38 13 10 15 44 - 56

49
13.

Ньюкасл

 38 11 11 16 38 - 58

44
14.

Кристал Пэлэс

 38 11 10 17 31 - 50

43
15.

Брайтон

 38 9 14 15 39 - 54

41
16.

Вест Хэм

 38 10 9 19 49 - 62

39
17.

Астон Вилла

 38 9 8 21 41 - 67

35
18.

Борнмут

 38 9 7 22 40 - 65

34
19.

Уотфорд

 38 8 10 20 36 - 64

34
20.

Норвич

 38 5 6 27 26 - 75

21
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