CЕГОДНЯ: Кто выиграет клубный чемпионат мира по футболу?
В Катаре близится к завершению клубный чемпионат мира по футболу. В финальном матче германская "Бавария" сыграет с мексиканским клубом "Тигрес" (начало в 20:00).
В Катаре близится к завершению клубный чемпионат мира по футболу. В финальном матче германская "Бавария" сыграет с мексиканским клубом "Тигрес" (начало в 20:00).
В полуфинале "Бавария" победила египетский "Аль-Ахли" - 2:0 (1:0). Дубль сделал Роберт Левандовски.
Мексиканский клуб на пути к финалу победил корейский "Ульсан" (2:1) и бразильский "Палмейрас" (1:0).
В составе "Баварии" не сможет выйти на поле в финальном матче защитник Жером Боатенг, поскольку его бывшая подруга 25-летняя модель Касия Ленхардт покончила жизнь самоубийством в Берлине. Пара рассталась на прошлой неделе. 32-летний Боатенг покинул расположение клуба и вылетел в Германию.
В клубном чемпионате мира участвуют сильнейшие представители континентальных конфедераций. Последние 7 лет в турнире побеждают представители европейского футбола.
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