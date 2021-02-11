CЕГОДНЯ: Кто выиграет клубный чемпионат мира по футболу?

В полуфинале "Бавария" победила египетский "Аль-Ахли" - 2:0 (1:0). Дубль сделал Роберт Левандовски.

Мексиканский клуб на пути к финалу победил корейский "Ульсан" (2:1) и бразильский "Палмейрас" (1:0).

В составе "Баварии" не сможет выйти на поле в финальном матче защитник Жером Боатенг, поскольку его бывшая подруга 25-летняя модель Касия Ленхардт покончила жизнь самоубийством в Берлине. Пара рассталась на прошлой неделе. 32-летний Боатенг покинул расположение клуба и вылетел в Германию.

В клубном чемпионате мира участвуют сильнейшие представители континентальных конфедераций. Последние 7 лет в турнире побеждают представители европейского футбола.