Бывший защитник "Спартака" о одноклубниках геях: он брил ноги, но приходил с двумя девушками

– Роналду — гей?
– Его личное дело.
– С тобой играли геи?
– Насколько я знаю, нет. Но были на некоторых людей подозрения.
– Де Зеув и Эберт?
– Да. Но это со стороны люди говорили, а когда мы собирались общей компанией, командой, они приходили с девчонками, и даже не с одной. Поэтому я думаю, что вряд ли.
У де Зеува были там моменты: брови выщипывал, следил за собой, брил ноги, ухаживал за собой. Но он всегда приходил с двумя. И Эберт — то же самое. Поэтому я не знаю.
Для меня в этом плане главное, чтобы не было навязчивости, пропаганды…
– И подкатов.
– Подкаты даже не обсуждаются, понятное дело, — сказал Комбаров.
Комбаров играл с де Зеувом и Эбертом в ”Спартаке”.
В сети опубликовали подробности об интерфейсе PlayStation 5
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Страны, с которыми Россия может открыть границы 1 сентября
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда