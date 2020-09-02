02.09.2020, 16:45

Бывший защитник "Спартака" о одноклубниках геях: он брил ноги, но приходил с двумя девушками


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Бывший защитник "Спартака" о одноклубниках геях: он брил ноги, но приходил с двумя девушками
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Экс-игрок московского "Спартака", а ныне защитник ”Крыльев Советов” Дмитрий Комбаров ответил на вопросы youtube-шоу oSporte. Его спросили про представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в футболе.

– Роналду — гей?

– Его личное дело.

– С тобой играли геи?

– Насколько я знаю, нет. Но были на некоторых людей подозрения.

– Де Зеув и Эберт?

– Да. Но это со стороны люди говорили, а когда мы собирались общей компанией, командой, они приходили с девчонками, и даже не с одной. Поэтому я думаю, что вряд ли.

У де Зеува были там моменты: брови выщипывал, следил за собой, брил ноги, ухаживал за собой. Но он всегда приходил с двумя. И Эберт — то же самое. Поэтому я не знаю.

Для меня в этом плане главное, чтобы не было навязчивости, пропаганды…

– И подкатов.

– Подкаты даже не обсуждаются, понятное дело, — сказал Комбаров.

Комбаров играл с де Зеувом и Эбертом в ”Спартаке”.

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