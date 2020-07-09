Бывший тренер сборной СССР по футболу скончался в 83 года

Будучи игроком Сальков в составе донецкого "Шахтера" дважды выигрывал Кубок СССР (1961, 1962). По окончании футбольной карьеры он тренировал "Шахтер" и московское "Торпедо".
Сальков был вторым тренером сборной СССР, которую возглавлял Эдуард Малофеев. Этот тренерский штаб вывел команду на чемпионат мира 1986 года в Мексике, но незадолго до начала турнира был отправлен в отставку.
Сальков входил в тренерский штаб олимпийской сборной СССР, которая в 1988 году выиграла золотые медали на Олимпиаде-1988 в Сеуле.
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