Бывший тренер сборной СССР по футболу скончался в 83 года

Будучи игроком Сальков в составе донецкого "Шахтера" дважды выигрывал Кубок СССР (1961, 1962). По окончании футбольной карьеры он тренировал "Шахтер" и московское "Торпедо".

Сальков был вторым тренером сборной СССР, которую возглавлял Эдуард Малофеев. Этот тренерский штаб вывел команду на чемпионат мира 1986 года в Мексике, но незадолго до начала турнира был отправлен в отставку.

Сальков входил в тренерский штаб олимпийской сборной СССР, которая в 1988 году выиграла золотые медали на Олимпиаде-1988 в Сеуле.

В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший спортивный директор #ЦСКА Владимир Сальков. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича pic.twitter.com/Saypu4ny9L — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 9, 2020