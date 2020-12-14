Бывший тренер "Ливерпуля" скончался в возрасте 73 лет
Экс-тренер "Ливерпуля" и "Астон Виллы" Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет, сообщает Sky Sport.
Экс-тренер "Ливерпуля" и "Астон Виллы" Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет, сообщает Sky Sport.
Улье был одним из немногих европейских топ-тренеров, не выступавшим на высоком уровне в качестве футболиста. Вся его игровая карьера прошла во французских клубах низшего дивизиона.
Рассвет карьеры пришелся на середину 80-х, когда он выиграл золото чемпионата Франции с ПСЖ, затем возглавлял сборную страны, которую однако не сумел вывести на чемпионат мира 1994 года.
В 2001 году с "Ливерпулем" выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также кубок и суперкубок Англии, привел клуб к серебряным медалям чемпионата страны. Последним клубом Улье стала "Астон Вилла", которую Улье тренировал в сезоне 2010-2011.
За заслуги перед британским футболом Улье наряду со своим коллегой-соотечественником и другом Арсеном Венгером был удостоен ордена Британской империи (2003).
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