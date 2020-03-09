Бывший китайский клуб Каннаваро, Пато и Витцеля отдают бесплатно. Его владелец осужден на 9 лет

И хоть из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки начало нового сезона и перенесли, ”Тяньцзинь Тяньхай” все еще находится в кризисном положении, и шансы как-либо исправить ситуацию у него минимальные. Финальным аккордом стала новость о том, что клуб ищет покупателя, готового взять ”Тяньцзинь” бесплатно.

Что же стало со старым владельцем?

В январе 2019 года Шу Юйхуэя, который владел клубом и компанией, арестовала полиция. Ему инкриминировали незаконный сетевой маркетинг и ложную рекламу, в результате которой умер 4-летний ребенок, страдающего раком — его семья отказалась от традиционной медицины в пользу рекламируемых товаров. В итоге в январе 2020-го компанию оштрафовали на 14,4 млн долларов, а самого господина Шу Юйхуэя посадили на 9 лет и выписали штраф в 7,2 млн долларов. Так что дела у владельца не лучше, чем у самого клуба.

Какова ситуация на данный момент?

После такого громкого дела клуб тут же переименовали из ”Тяньцзинь Цюаньцзянь” в ”Тяньцзинь Тяньхай”. Сейчас он временно находится под управлением местной федерации футбола, но долги только растут. Что касается состава, то ”звезда” команды — Алешандре Пато — покинул страну и вернулся в родную Бразилию спустя два месяца после арестов. До этого он провел в Китае два сезона, в каждом из которых забил по 15 голов.