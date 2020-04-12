Бывший игрок ЦСКА: ”Даже коронавирус ничего не может с русскими поделать. Водка убивает все”(2)
Бывший полузащитник ЦСКА босниец Элвер Рахимич отшутился на вопрос о том, что помогает россиянам бороться против коронавируса, сообщает Sports.ru.
Бывший полузащитник ЦСКА босниец Элвер Рахимич отшутился на вопрос о том, что помогает россиянам бороться против коронавируса, сообщает Sports.ru.
”Когда вступили в силу экстренные меры, русские запретили продавать алкоголь в магазинах. Однако люди так сильно жаловались, говорили, что водка для них — это лекарство, что властям пришлось уступить (сухой закон в Забайкалье длился лишь 4 дня - RusDelfi).
Могу представить себе, как они пьют водку в карантин. Даже коронавирус ничего не может с ними поделать, так как 60-70-градусная водка убивает все живое — как инфекцию, так и коронавирус”, — рассмеялся Рахимич.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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