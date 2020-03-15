Бывший футболист питерского "Зенита" болен коронавирусом
Защитник ”Валенсии” Эсекиэль Гарай, выступавший в в 2014-2016 годах за питерский "Зенит", сообщил, что заразился коронавирусом.
Защитник ”Валенсии” Эсекиэль Гарай, выступавший в в 2014-2016 годах за питерский "Зенит", сообщил, что заразился коронавирусом.
”Понятно, что я плохо начал 2020 год. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.
Теперь остается только обратить внимание на [рекомендации] органов здравоохранения. На данный момент я изолирован”, — написал Гарай в своем инстаграме.
Эсекиэль Гарай - бывший защитник сборной Аргентины (32 матча), олимпийский чемпион Пекина, серебряный призер чемпионата мира-2014.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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