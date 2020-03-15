Бывший футболист питерского "Зенита" болен коронавирусом

”Понятно, что я плохо начал 2020 год. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.

Теперь остается только обратить внимание на [рекомендации] органов здравоохранения. На данный момент я изолирован”, — написал Гарай в своем инстаграме.

Эсекиэль Гарай - бывший защитник сборной Аргентины (32 матча), олимпийский чемпион Пекина, серебряный призер чемпионата мира-2014.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.