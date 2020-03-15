15.03.2020, 15:21

Бывший футболист питерского "Зенита" болен коронавирусом


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Эсекиль Гарай
Эсекиль ГарайФото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com

Защитник ”Валенсии” Эсекиэль Гарай, выступавший в в 2014-2016 годах за питерский "Зенит", сообщил, что заразился коронавирусом.

”Понятно, что я плохо начал 2020 год. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.

Теперь остается только обратить внимание на [рекомендации] органов здравоохранения. На данный момент я изолирован”, — написал Гарай в своем инстаграме.

Эсекиэль Гарай - бывший защитник сборной Аргентины (32 матча), олимпийский чемпион Пекина, серебряный призер чемпионата мира-2014.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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