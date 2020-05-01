Бывший футболист нарвского "Транса" и ТФМК скончался в 44 года

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Küünal. Foto: Argo Ingver

На 45-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший футболист "Премиум-лиги" Андрей Суворов. О кончине игрока сообщил футбольный клуб "Легион", в котором уроженец Нарвы работал в последнее время.