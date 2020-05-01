01.05.2020, 20:00

Бывший футболист нарвского "Транса" и ТФМК скончался в 44 года


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Küünal.Foto: Argo Ingver

На 45-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший футболист "Премиум-лиги" Андрей Суворов. О кончине игрока сообщил футбольный клуб "Легион", в котором уроженец Нарвы работал в последнее время.

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии Суворов выступал за нарвский "Транс", таллиннскую "Лантану", кохтла-ярвеский "Лоотус", ТФМК (67 матчей - 9 забитых мячей).

Футбольный клуб "Легион" просит всех, у кого есть возможность, поддержать семью футболиста, сделав перевод на счет EE782200221015353165 Olga Suvorova.

Сегодня, после продолжительной болезни ушел из жизни наш тренер, друг и товарищ Андрей Валентинович Суворов. Мы знали...

Posted by Tallinna Jalgpalli Klubi Legion on Neljapäev, 30. aprill 2020
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