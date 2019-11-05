Бывший форвард сборной Эстонии завершает футбольную карьеру

"Я был профессиональным игроком 20 лет - возраст дает себя знать. Я счастлив закончить там, где начинал", - сказал уроженец Пайде.

В чемпионате Эстонии габаритный форвард провел 448 матчей, в которых забил 195 мячей. Неэмело трижды становился чемпионом Эстонии в трех разных клубов - ТФМК, "Левадии" и "Калью". В 2005 году нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, забив за сезон 41 мяч.

Помимо Эстонии, нападающий несколько лет выступал в чемпионатах Швеции, Финляндии и Бельгии.

В составе сборной Эстонии Неэмело сыграл 22 матча. В 2006 году его точный удар в ворота сборной Турции был удостоен приза "Серебряный мяч", который вручается автору самого красивого гола за национальную команду.