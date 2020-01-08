Бывшего игрока ”Ювентуса” обстреляли в Греции

По информации издания, в экс-игрока стреляли из автомобиля, когда он он находился возле своего дома в пригороде Афин. После инцидента Ковачевич был доставлен в больницу с повреждением колена, однако остается неизвестно, был ли бывший футболист ранен или получил травму при падении.

Позднее полиция обнаружила обгоревший автомобиль, в котором находилось оружие.