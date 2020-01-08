08.01.2020, 13:40
Бывшего игрока ”Ювентуса” обстреляли в Греции
Бывший нападающий туринского ”Ювентуса” Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.
Бывший нападающий туринского ”Ювентуса” Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.
По информации издания, в экс-игрока стреляли из автомобиля, когда он он находился возле своего дома в пригороде Афин. После инцидента Ковачевич был доставлен в больницу с повреждением колена, однако остается неизвестно, был ли бывший футболист ранен или получил травму при падении.
Позднее полиция обнаружила обгоревший автомобиль, в котором находилось оружие.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
СМИ: Ростов расстался с Сигурдссоном из-за проблем с алкоголем
Специалисты: где нельзя расплачиваться банковской картой
Стали известны подробности гибели прикованной к кровати девушки
Мошенники не спят: Жителей Мордовии призвали к бдительности