08.01.2020, 13:40

Бывшего игрока ”Ювентуса” обстреляли в Греции


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Дарко Ковачевич. Архив
Дарко Ковачевич. АрхивФото: Scanpix

Бывший нападающий туринского ”Ювентуса” Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.

По информации издания, в экс-игрока стреляли из автомобиля, когда он он находился возле своего дома в пригороде Афин. После инцидента Ковачевич был доставлен в больницу с повреждением колена, однако остается неизвестно, был ли бывший футболист ранен или получил травму при падении.

Позднее полиция обнаружила обгоревший автомобиль, в котором находилось оружие.

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