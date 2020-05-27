Бывшая жена Аршавина: "За 6 лет виделись лишь один раз, хотя у нас трое детей"

"Когда виделась с Андреем последний раз? Один-единственный раз за 6 лет. И все. Считаю, это чудовищно. Я тогда делала много каких-то шагов, но игра в одни ворота когда-то прекращается. Кто бы стал смотреть футбол, если бы играли только в одни ворота, правильно? Это, наверное, очень странно. Имея троих детей, ты имеешь, как минимум, три серьезных повода в год — их дни рождения. И при этом не встретиться… Странно", — сказала 34-летняя Барановская в интервью каналу "Макарена" на YouTube.

Барановская прожила с Аршавиным 9 лет, но их брак так и не был зарегистрирован. После расставания с футболистом сделала быструю карьеру в Москве в качестве теле- и радиоведущей.

38-летний Аршавин после расставания с Барановской официально женился на журналистке с двумя детьми, подарил ей еще одного ребенка, но этот брак быстро распался.