Буря на футбольном поле. Нарвский "Транс" пропустил 6 мячей за 37 минут

Нарвский "Транс" в рамках предсезонного турнира крупно проиграл в манеже Футбольного союза "Флоре" - 0:7 (0:6).
Чемпион страны "Флора" очень резво провела первый тайм, забив за 37 минут 6 безответных мячей.
В составе флорасцев отличился новобранец команды Сергей Зенев. За 24 минуты ветеран сборной Эстонии трижды отправлял мяч в сетку ворот нарвитян.
Напомним, что нарвский клуб к новому футбольному сезону готовит российский специалист Игорь Пывин.
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