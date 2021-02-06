06.02.2021, 16:33

Буря на футбольном поле. Нарвский "Транс" пропустил 6 мячей за 37 минут

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EST 2
Jalgpall - Narva Trans vs Nõmme Kalju
Narva TransFoto: Dmitri Fedotkin

Нарвский "Транс" в рамках предсезонного турнира крупно проиграл в манеже Футбольного союза "Флоре" - 0:7 (0:6).

Чемпион страны "Флора" очень резво провела первый тайм, забив за 37 минут 6 безответных мячей.

В составе флорасцев отличился новобранец команды Сергей Зенев. За 24 минуты ветеран сборной Эстонии трижды отправлял мяч в сетку ворот нарвитян.

Напомним, что нарвский клуб к новому футбольному сезону готовит российский специалист Игорь Пывин.

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