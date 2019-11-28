Бронзовый призер "Калью" отказался от услуг украинского тренера

Уроженец Винницы возглавил ныммесцев 25 апреля после отставки российянина Сергея Францева. Под руководством Кожуховского "Калью" преодолел стартовый раунд в Лиге чемпионов, обыграв по сумме двух матчей македонскую "Шкендию", и завоевал бронзовые медали чемпионата Эстонии.

"Мы благодарим Романа за работу и признаем его смелость возглавить команду в трудный для нее период", - сказала директор "Калью" Эхте Эаметс.

Насколько можно понять, 40-летний Кожуховский был не прочь поработать в "Калью" и дальше, но ныммеское руководство рассудило иначе и не стало продлевать с ним сотрудничество.

"Хочу поблагодарить президента клуба и всех сотрудников за доверие. Теплые слова благодарности фанатам, которые поддерживали меня и команду. Спасибо игрокам, с которыми мы проделали превосходную работу", - сказал Кожуховский.

Судя по всему, поредеет в Калью" и украинская диаспора футболистов. Их контракты истекли с завершением чемпионата Эстонии.

Имя нового главного тренера руководство "Калью" обещает назвать в начале декабря. Рассматриваются как эстонские, так и иностранные специалисты. Одним из кандидатов является бывший наставник "Левадии" Марко Кристал, возглавлявший в последнее время "Табасалу".