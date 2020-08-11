Бразильско-украинский "Шахтер" пробился в полуфинал Лиги Европы

Чемпион Украины донецкий Шахтер разгромил в четвертьфинале швейцарский "Базель" - 4:1 (2:0). В стартовом составе горняков вышли 6 уроженцев Бразилии. Южноамериканцы и обеспечили результат, забив все мячи в ворота "Базеля". Гол престижа швейцарцы забили в добавленное арбитром время.

"Интер" - филиал АПЛ

В полуфинале соперником "Шахтера" будет итальянский "Интер", который в четвертьфинальном поединке победил германский "Байер" - 2:1 (2:1).

Это полуфинальное противостояние обещает быть очень интересным. Если в "Шахтере" солируют бразильцы, то "Интер" стал филиалом Английской премьер-лиги - за последний год в ряды итальянского клуба перебрались сразу четыре игрока с опытом выступления в АПЛ. Самый заметный из них - бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

"МЮ" вырвал победу в дополнительное время

Вторую полуфинальную пару Лиги Европы образовали английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Севилья".

Манчестерцы в дополнительное время сломали в Кельне сопротивление датского "Копенгагена - 1:0. Судьбу встречи решил точный удар с пенальти португальца Бруно Фернандеша на 95-й минуте.

"Севилья" вырвала в конце матча победу у английского "Вулверхэмптона" - 1:0 (0:0). Англичане в первом тайме не реализовали пенальти.

Победитель Лиги Европы, как известно, получает путевку в Лигу чемпионов. Однако все четыре полуфиналиста уже завоевали право выступления в сильнейшем еврокубковом турнире по итогам национальных чемпионатов.

Лига Европы

1/4 финала - 10 августа (понедельник)

Интер – Байер 2:1

Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0

1/4 финала - 11 августа (вторник)

Вулверхэмптон – Севилья 0:1

Шахтер – Базель 4:1

Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.