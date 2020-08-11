Бразильско-украинский "Шахтер" пробился в полуфинал Лиги Европы

На футбольных полях Германии проходит финальный раунд Лиги Европы, в котором участвуют 8 команд. Победители определяются по итогам одного матча.
Чемпион Украины донецкий Шахтер разгромил в четвертьфинале швейцарский "Базель" - 4:1 (2:0). В стартовом составе горняков вышли 6 уроженцев Бразилии. Южноамериканцы и обеспечили результат, забив все мячи в ворота "Базеля". Гол престижа швейцарцы забили в добавленное арбитром время.
"Интер" - филиал АПЛ
В полуфинале соперником "Шахтера" будет итальянский "Интер", который в четвертьфинальном поединке победил германский "Байер" - 2:1 (2:1).
Это полуфинальное противостояние обещает быть очень интересным. Если в "Шахтере" солируют бразильцы, то "Интер" стал филиалом Английской премьер-лиги - за последний год в ряды итальянского клуба перебрались сразу четыре игрока с опытом выступления в АПЛ. Самый заметный из них - бельгийский форвард Ромелу Лукаку.
"МЮ" вырвал победу в дополнительное время
Вторую полуфинальную пару Лиги Европы образовали английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Севилья".
Манчестерцы в дополнительное время сломали в Кельне сопротивление датского "Копенгагена - 1:0. Судьбу встречи решил точный удар с пенальти португальца Бруно Фернандеша на 95-й минуте.
"Севилья" вырвала в конце матча победу у английского "Вулверхэмптона" - 1:0 (0:0). Англичане в первом тайме не реализовали пенальти.
Победитель Лиги Европы, как известно, получает путевку в Лигу чемпионов. Однако все четыре полуфиналиста уже завоевали право выступления в сильнейшем еврокубковом турнире по итогам национальных чемпионатов.
Лига Европы
1/4 финала - 10 августа (понедельник)
Интер – Байер 2:1
Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0
1/4 финала - 11 августа (вторник)
Вулверхэмптон – Севилья 0:1
Шахтер – Базель 4:1
Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.
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