Бразильцы одержали третью победу в отборочном турнире
Без потерь выступают в отборочном турнире чемпионата мира футболисты сборной Бразилии. В третьем туре они победили на своем поле Венесуэлу - 1:0 (0:0).
Без потерь выступают в отборочном турнире чемпионата мира футболисты сборной Бразилии. В третьем туре они победили на своем поле Венесуэлу - 1:0 (0:0).
Единственный мяч в этом поединке в середине второго тайма забил нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Кстати, его партнер по английскому клубу египтянин Мохаммед Салах заразился на днях коронавирусом.
Максимальный результат Бразилии
Бразильцы лидируют в отборочном турнире, набрав 9 очков. На втором месте Аргентина (7), которая не смогла дома обыграть Парагвай - 1:1 (1:1). Третье место делят Эквадор (6) и Уругвай (6).
На следующей неделе бразильцы сразятся в гостях с Уругваем, а Аргентина сыграет на выезде с одним из аутсайдеров Перу (1).
В южноамериканской зоне выступают 10 команд. В финальный турнир чемпионата мира напрямую выйдут 4 лучшие команды. Еще один билет на мировое первенство будет разыгран в стыковых матчах.
А как в Европе?
Жеребьевка чемпионата мира 2022 года в европейской зоне будет проведена 7 декабря в Цюрихе.
От Европы на чемпионате мира в Катаре выступят 13 сборных. Напрямую на мировое первенство выйдут 10 победителей отборочных групп. Оставшиеся 3 вакансии будут разыграны в плей-офф, в котором примут участие 12 сборных (10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также 2 коллектива по итогам текущего розыгрыша Лиги наций).
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