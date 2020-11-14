Бразильцы одержали третью победу в отборочном турнире

Единственный мяч в этом поединке в середине второго тайма забил нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Кстати, его партнер по английскому клубу египтянин Мохаммед Салах заразился на днях коронавирусом.

Максимальный результат Бразилии

Бразильцы лидируют в отборочном турнире, набрав 9 очков. На втором месте Аргентина (7), которая не смогла дома обыграть Парагвай - 1:1 (1:1). Третье место делят Эквадор (6) и Уругвай (6).

На следующей неделе бразильцы сразятся в гостях с Уругваем, а Аргентина сыграет на выезде с одним из аутсайдеров Перу (1).

В южноамериканской зоне выступают 10 команд. В финальный турнир чемпионата мира напрямую выйдут 4 лучшие команды. Еще один билет на мировое первенство будет разыгран в стыковых матчах.

А как в Европе?

Жеребьевка чемпионата мира 2022 года в европейской зоне будет проведена 7 декабря в Цюрихе.

От Европы на чемпионате мира в Катаре выступят 13 сборных. Напрямую на мировое первенство выйдут 10 победителей отборочных групп. Оставшиеся 3 вакансии будут разыграны в плей-офф, в котором примут участие 12 сборных (10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также 2 коллектива по итогам текущего розыгрыша Лиги наций).