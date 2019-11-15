Браво, Суоми! Финляндия впервые пробилась на чемпионат Европы

В предпоследнем туре отборочного цикла чемпионата Европы по футболу сборная Финляндия победила в Хельсинки Лихтенштейн - 3:0 (1:0). Финские футболисты застолбили за собой второе место в группе и стали недосягаемы для конкурентов. Летом будущего года они впервые сыграют на чемпионате Европы!
Самым известным игроком в составе финской команды является 29-летний нападающий английского "Норвича" Теэму Пукки, оформивший дубль в ворота Лихтенштейна. В нынешнем отборочном цикле уроженец портового города Котка забил 9 мячей.
Сумеют ли финны повторить достижение исландцев?
Предстоящий финальный турнир чемпионата Европы второй раз пройдет с участием 24 команд. На предыдущем первенстве, которое принимала в 2016 году Франция, многих удивила сборная Исландии, добравшаяся до четвертьфинала. Сумеют ли финны повторить достижение островитян?
Пропуск в финальный турнир чемпионата Европы завоевала и сборная Швеции, обыгравшая в гостях Румынию - 2:0 (2:0).
Таким образом, на сегодняшний день известны 12 команд которые выступят на Евро-2020.
Отборочный турнир чемпионата Европы (15 ноября)
Группа D
Дания - Гибралтар 6:0
Швейцария - Грузия 1:0
Группа F
Норвегия - Фареры 4:0
Румыния - Швеция 0:2
Испания - Мальта 7:0
Группа J
Финляндия - Лихтенштейн 3:0
Армения - Греция 0:1
Босния и Герцеговина - Италия 0:3
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