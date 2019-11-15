Браво, Суоми! Финляндия впервые пробилась на чемпионат Европы

Самым известным игроком в составе финской команды является 29-летний нападающий английского "Норвича" Теэму Пукки, оформивший дубль в ворота Лихтенштейна. В нынешнем отборочном цикле уроженец портового города Котка забил 9 мячей.

Сумеют ли финны повторить достижение исландцев?

Предстоящий финальный турнир чемпионата Европы второй раз пройдет с участием 24 команд. На предыдущем первенстве, которое принимала в 2016 году Франция, многих удивила сборная Исландии, добравшаяся до четвертьфинала. Сумеют ли финны повторить достижение островитян?

Пропуск в финальный турнир чемпионата Европы завоевала и сборная Швеции, обыгравшая в гостях Румынию - 2:0 (2:0).

Таким образом, на сегодняшний день известны 12 команд которые выступят на Евро-2020.

Отборочный турнир чемпионата Европы (15 ноября)

Группа D

Дания - Гибралтар 6:0

Швейцария - Грузия 1:0

Группа F

Норвегия - Фареры 4:0

Румыния - Швеция 0:2

Испания - Мальта 7:0

Группа J

Финляндия - Лихтенштейн 3:0

Армения - Греция 0:1

Босния и Герцеговина - Италия 0:3