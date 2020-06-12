Больной и клоун. Нарвский "Транс" оштрафован, а судья предупрежден
Дисциплинарная комиссия ЭФС рассмотрела инцидент в перерыве поединка чемпионата Эстонии по футболу "Транс" (Нарва) - "Тулевик" (Вильянди).
Дисциплинарная комиссия ЭФС рассмотрела инцидент в перерыве поединка чемпионата Эстонии по футболу "Транс" (Нарва) - "Тулевик" (Вильянди).
В начале перерыва президент нарвского "Транса" Николай Бурдаков выразил недовольство действием судьи, назвав Стена Клаасена нечестным, бессердечным и бессовестным человеком.
Взаимное недовольство
После таких высказываний судейская бригада начала обсуждать, стоит ли показывать Бурдакову вторую желтую карточку (она была бы для него в этом матче уже второй), но решила не выносить предупреждение.
Клаасен начинал матч как ассистент главного арбитра, но заработал на нарвской бровке травму и вынужден был выполнять роль четвертого судьи.
В разговоре по микрофону Клаасен охарактеризовал Бурдакова своему коллеге, как "больного человека". Эти слова услышал находившийся поблизости менеджер "Транса" Константин Бурдаков. Сын президента нарвского клуба обозвал судью "клоуном" и вступил с ним в легкий физический контакт. Бурдаков-старший при этом продолжал выражать недовольство Клаасеном.
В сложившейся ситуации главный судья матча Мико Пупарт показал Константину и Николаю Бурдакову по красной карточке. Свое наказание они отбыли в поединке с "Легионом".
Судья Клаасен вошел в историю
Дисциплинарная комиссия, рассмотревшая обстоятельства инцидента, оштрафовала нарвский "Транс" на 200 евро. Судье Клаасену - впервые в эстонском футболе! - вынесено предупреждение. Вопрос о дальнейшем его назначении на матчи "Премиум-лиги" будет решать Судейская комиссия ЭФС.
Нарвский Транс" проиграл на своем поле поединок вильяндискому "Тулевику" - 0:2 (0:1). В каждом тайме гости реализовали пенальти.
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