10.11.2019, 10:00

Боец Александр Волков рассказал об отношениях с форвардом сборной России Артемом Дзюбой


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Александр Волков
Александр ВолковФото: Scanpix

Волков выступал в со-главном бою турнира и одержал победу над американским бойцом Грегом Харди по единогласному решению судей.

”Да, Дзюба смотрел бой. Даже передал поздравления. Он болеет за меня, а я болею за него. Ну и в целом, поддерживаем отношения. Надеюсь, это еще больше привлечет болельщиков из футбола в смешанные единоборства”, — цитирует Волкова Sport24.

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