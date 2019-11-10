Боец Александр Волков рассказал об отношениях с форвардом сборной России Артемом Дзюбой

”Да, Дзюба смотрел бой. Даже передал поздравления. Он болеет за меня, а я болею за него. Ну и в целом, поддерживаем отношения. Надеюсь, это еще больше привлечет болельщиков из футбола в смешанные единоборства”, — цитирует Волкова Sport24.