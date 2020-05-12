Благородный жест! Клаван и "Кальяри" отказались от апрельской зарплаты

"Президент Томмазо Джулини благодарит игроков за чуткость, которую они проявили, желая защитить клуб в этот сложный и нестабильный период.

Как и просили подписавшие документ стороны, это соглашение позволит избежать массовых сокращений среди сотрудников клуба", - отмечается в заявлении "Кальяри".

Перед остановкой чемпионата Италии "Кальяри" выдал безвыигрышную серию в 11 матчей (7 поражений+4 ничьи) и опустился на 12-е место. Клаван провел за островитян 22 матча.