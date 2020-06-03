Бизнесмен с эстонским паспортом крупно развел футболиста сборной России

Футбольный вратарь - не единственная жертва аферистов. В числе пострадавших известный кинорежиссер Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, ряд крупных бизнесменов и известных лиц.

Бизнесмен с эстонским гражданством объявлен в розыск

В международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен совладелец брендов Довгань", "Смак" и "Красная линия" Герман Лиллевяли, являющийся главой холдинга GL Financial Group, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы.

Ранее в СМИ появлялась информация, что у 56-летнего бизнесмена Лиллевяли двойное гражданство - эстонское и российское, а одна из его многочисленных фирм была зарегистрирована в Ляэнемааском уезде Эстонии.

Финансовая пирамида

По данным "Коммерсанта", Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" заключал договоры с клиентами на крупные суммы. Минимальный взнос - 200 000 долларов.

С 2013 года удалось привлечь таким образом примерно 150-200 миллионов долларов, однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.

Предприниматель обвиняется в создании финансовой пирамиды. Деньги привлекались под инвестиции в акции американских компаний. Холдинг бизнесмена позиционировался как финансовый бутик для состоятельных клиентов. Клиентам обещали 12 процентов годовых в валюте.

Поначалу они выплачивались. Однако в конце 2017 года холдинг начал задерживать выплаты процентов, а в апреле 2018 года Лиллевяли перестал выходить на связь с клиентами.

Следы "Анкор Инвеста" ведут в Эстонию

Последние два года Лиллевяли проживает за границей, по данным российских СМИ - на Кипре.

Кроме Лиллевяли, по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят еще несколько менеджеров среднего звена инвестиционной фирмы "Анкор Инвест". Некоторые из них находятся под домашним арестом, другие уже отправлены за решетку.

По мнению адвоката Сергея Ахундзянова - он защишает одного из менеджеров "Анкор-Инвеста" - к судебной ответственности нужно привлечь родственников Лиллевяли - братьев Олега и Игоря, которые проживают в Эстонии, а также племянницу Анну Лиллевяли.