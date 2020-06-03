Бизнесмен с эстонским паспортом крупно развел футболиста сборной России

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме стал жертвой мошенников, которые отняли у него крупную сумму денег.
Футбольный вратарь - не единственная жертва аферистов. В числе пострадавших известный кинорежиссер Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, ряд крупных бизнесменов и известных лиц.
Бизнесмен с эстонским гражданством объявлен в розыск
В международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен совладелец брендов Довгань", "Смак" и "Красная линия" Герман Лиллевяли, являющийся главой холдинга GL Financial Group, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы.
Ранее в СМИ появлялась информация, что у 56-летнего бизнесмена Лиллевяли двойное гражданство - эстонское и российское, а одна из его многочисленных фирм была зарегистрирована в Ляэнемааском уезде Эстонии.
Финансовая пирамида
По данным "Коммерсанта", Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" заключал договоры с клиентами на крупные суммы. Минимальный взнос - 200 000 долларов.
С 2013 года удалось привлечь таким образом примерно 150-200 миллионов долларов, однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.
Предприниматель обвиняется в создании финансовой пирамиды. Деньги привлекались под инвестиции в акции американских компаний. Холдинг бизнесмена позиционировался как финансовый бутик для состоятельных клиентов. Клиентам обещали 12 процентов годовых в валюте.
Поначалу они выплачивались. Однако в конце 2017 года холдинг начал задерживать выплаты процентов, а в апреле 2018 года Лиллевяли перестал выходить на связь с клиентами.
Следы "Анкор Инвеста" ведут в Эстонию
Последние два года Лиллевяли проживает за границей, по данным российских СМИ - на Кипре.
Кроме Лиллевяли, по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят еще несколько менеджеров среднего звена инвестиционной фирмы "Анкор Инвест". Некоторые из них находятся под домашним арестом, другие уже отправлены за решетку.
По мнению адвоката Сергея Ахундзянова - он защишает одного из менеджеров "Анкор-Инвеста" - к судебной ответственности нужно привлечь родственников Лиллевяли - братьев Олега и Игоря, которые проживают в Эстонии, а также племянницу Анну Лиллевяли.
По данным "Коммерсанта", гражданин Эстонии Игорь Лиллевяли был соучредителем и генеральным директором "Анкор Инвеста"
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
"Ачки улунк" не спасает: армянский след протестов в США