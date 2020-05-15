Без зрителей, но с пятью заменами. Бундеслига возобновляет сезон

Бундеслига первой из элитной пятерки европейских чемпионатов возобновляет сезон. Правда, сделано это не от хорошей жизни. Значительную часть бюджета немецких клубов составляют отчисления по телеконтракту. В случае досрочного завершения сезона треть футбольных клубов из первой и второй бундеслиг (13 из 36) могла исчезнуть из-за банкротства.

Проверки на коронавирус

В чемпионате Германии предприняты беспрецедентные меры безопасности. Футболисты живут в гостиничных номерах отдельно, каждая команда будут добираться на стадион тремя автобусами, в матчах разрешено делать по 5 замен, рукопожатия запрещены.

Перед возобновлением сезона футболисты и сотрудники клубов прошли тестирование на коронавирусную инспекцию. Всего было проведено 1724 теста, 10 из которых дали положительный результат.

После возобновления сезона футболисты будут проходить тестирование два раза в неделю.

В погоне за "Баварией"

Немецкие фанаты недовольны проведением матчей без зрителей. Унылую картинку на трибунах могут скрасить манекены с портретами болельщиков. Правда, эта услуга не бесплатная. Например, каждый фанат менхенгладбахской "Боруссии" может разместить свое фото на стадионе, заплатив 19 евро.

До финиша сезона в бундеслиге осталось 9 туров. Лидирует мюнхенская "Бавария" - 55 очков. За ней расположились дортмундская "Боруссия" (51) и "Лейпциг" (50).

Следующей из элитных лиг намерена возобновить сезон в середине июня итальянская Серия А. Вслед за ней готова сделать рестарт и Английская премьер-лига.