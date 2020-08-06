Без сенсаций. Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

В восьмерку лучших команд Лиги Европы вошел один представитель постсоветского пространства. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в четвертьфинале сыграет с швейцарским "Базелем", который по сумме двух матчей одолел приезжавший в Таллинн германский "Айнтрахт" (3:0 - в гостях, 1:0 - дома).

У горняков неплохие шансы пробиться в полуфинал Лиги Европы, поскольку в национальном первенстве "Базель" финишировал лишь третьим, отстав от победителя "Янг Бойза" на 14 очков.

Лига Европы

1/8 финала - 5 августа (среда)

Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) 2:1 и 3:0

Копенгаген (Дания) – Башакшехир (Турция) 0:1 и 3:0

Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) 5:0 и 2:1

Интер (Италия) – Хетафе (Испания) - 2:0

1/8 финала - 6 августа (четверг)

Севилья (Испания) – Рома (Италия) - 2:0

Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) 3:1 и 1:0

Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) 3:0 и 1:0

Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) 1:1 и 1:0

1/4 финала - 10 августа (понедельник)

22:00 Интер – Байер

22:00 Манчестер Юнайтед – Копенгаген

1/4 финала - 11 августа (вторник)

22:00 Вулверхэмптон – Севилья

22:00 Шахтер – Базель

Начиная с 1/4 финала, все матчи пройдут в Германии. Победитель будет определен по итогам одного поединка.

Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.