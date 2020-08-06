Без сенсаций. Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

В восьмерку лучших команд Лиги Европы вошел один представитель постсоветского пространства. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в четвертьфинале сыграет с швейцарским "Базелем", который по сумме двух матчей одолел приезжавший в Таллинн германский "Айнтрахт" (3:0 - в гостях, 1:0 - дома).
У горняков неплохие шансы пробиться в полуфинал Лиги Европы, поскольку в национальном первенстве "Базель" финишировал лишь третьим, отстав от победителя "Янг Бойза" на 14 очков.
Лига Европы
1/8 финала - 5 августа (среда)
Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) 2:1 и 3:0
Копенгаген (Дания) – Башакшехир (Турция) 0:1 и 3:0
Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) 5:0 и 2:1
Интер (Италия) – Хетафе (Испания) - 2:0
1/8 финала - 6 августа (четверг)
Севилья (Испания) – Рома (Италия) - 2:0
Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) 3:1 и 1:0
Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) 3:0 и 1:0
Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) 1:1 и 1:0
1/4 финала - 10 августа (понедельник)
22:00 Интер – Байер
22:00 Манчестер Юнайтед – Копенгаген
1/4 финала - 11 августа (вторник)
22:00 Вулверхэмптон – Севилья
22:00 Шахтер – Базель
Начиная с 1/4 финала, все матчи пройдут в Германии. Победитель будет определен по итогам одного поединка.
Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.
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