Без Дзюбы тяжело. Россия не смогла победить 175-ю команду мира

В Кишинев российская команда прилетела без капитана команды Артема Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от услуг опытного форварда после появления в социальных сетях скандального видео, на котором 32-летний футболист под голос с телеэкрана ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул занимался мастурбацией на камеру мобильного телефона.

У россиян сбился прицел

Несмотря на отсутствие Дзюбы, поединок прошел с большим территориальным преимуществом россиян, но поразить ворота 175-й команды рейтинга ФИФА она так и не смогла. На 55-й минуте удар Алексея Миранчука отразила перекладина. Шанс отличиться имел и вышедший на замену Александр Соболев.

До матча с россиянами сборная Молдавии потерпела 12 поражений в 13 последних матчах, однако команду Черчесова хозяева поля смогли сдержать.

Безвыигрышная серия российской команды насчитывает теперь 4 матча - поразить ворота соперника она не может уже 5 таймов подряд.

Миранчук сменил Миранчука

Поединок в Кишиневе россияне провели в следующем составе: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков (68. Кудряшов), Кузяев (53. Обляков), Фомин, Ионов (46. Кучаев), Ал. Миранчук (67. Ант. Миранчук), Черышев (66. Мостовой), Чалов (64. Соболев).

После матча в Кишиневе сборная России проведет два выездных поединка в рамках Лиги наций. 15 ноября она сыграет с Турцией, а 18 ноября - с Сербией.