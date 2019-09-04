Беларусь назвала состав на матч с Эстонией. Будет битва

В списке 23 футболиста. Наиболее широко представлен БАТЭ - 6 игроков. Флагман белорусского футбола неудачно провел нынешнюю еврокубковую кампанию и завершил в августе европоход. Лидер национального первенства брестское "Динамо" делегировало в главную команду двух игроков.

Ранее сборная Беларуси четыре раза играла в Таллинне. Баланс встреч в пользу эстонской команды - три победы и одно поражение.

В нынешнем отборочном цикле чемпионата Европы Эстония и Беларусь проиграли все проведенные матчи.

Состав сборной Беларуси на матч с Эстонией

Вратари:

Александр Гутор (29.05.1983) – Динамо Бр 12/0

Андрей Климович (27.08.1988) – Оренбург, Россия 2/0

Максим Плотников (28.01.1998) –Динамо Мн 0/0

Защитники:

Денис Поляков (17.04.1991) – Урал (RUS) 36/1

Сергей Политевич (09.04.1990) – Кайрат (KAZ) 29/1

Сергей Матвейчик (05.06.1988) – Шахтер Слг 11/0

Захар Волков (12.08.1997) – БАТЭ 0/0

Александр Павловец (13.08.1996) – Торпедо-БелАЗ 3/0

Никита Наумов (15.11.1989) – Жетысу (KAZ) 3/0

Николай Золотов (11.11.1994) – Витебск 0/0

Полузащитники:

Станислав Драгун (04.06.1988) – БАТЭ 59/10

Игорь Стасевич (21.10.1985) – БАТЭ 47/5

Дмитрий Бага (04.01.1990) – БАТЭ 2/0

Евгений Яблонский (10.05.1995) – БАТЭ 0/0

Павел Нехайчик (15.07.1988) – Динамо Бр 30/2

Юрий Ковалев (27.01.1993) – Шахтер Слг 12/1

Макс Эбонг (26.08.1999) – Шахтер Слг 0/0

Иван Маевский (05.05.1988) – Астана (KAZ) 29/0

Владислав Климович (12.06.1996) - Торпедо-БелАЗ 2/0

Кирилл Печенин (18.03.1997) – Витебск 0/0

Иван Бахар (10.07.1998) – Минск 0/0