Беларусь назвала состав на матч с Эстонией. Будет битва

В списке 23 футболиста. Наиболее широко представлен БАТЭ - 6 игроков. Флагман белорусского футбола неудачно провел нынешнюю еврокубковую кампанию и завершил в августе европоход. Лидер национального первенства брестское "Динамо" делегировало в главную команду двух игроков.
Ранее сборная Беларуси четыре раза играла в Таллинне. Баланс встреч в пользу эстонской команды - три победы и одно поражение.
В нынешнем отборочном цикле чемпионата Европы Эстония и Беларусь проиграли все проведенные матчи.
Состав сборной Беларуси на матч с Эстонией
Вратари:
Александр Гутор (29.05.1983) – Динамо Бр 12/0
Андрей Климович (27.08.1988) – Оренбург, Россия 2/0
Максим Плотников (28.01.1998) –Динамо Мн 0/0
Защитники:
Денис Поляков (17.04.1991) – Урал (RUS) 36/1
Сергей Политевич (09.04.1990) – Кайрат (KAZ) 29/1
Сергей Матвейчик (05.06.1988) – Шахтер Слг 11/0
Захар Волков (12.08.1997) – БАТЭ 0/0
Александр Павловец (13.08.1996) – Торпедо-БелАЗ 3/0
Никита Наумов (15.11.1989) – Жетысу (KAZ) 3/0
Николай Золотов (11.11.1994) – Витебск 0/0
Полузащитники:
Станислав Драгун (04.06.1988) – БАТЭ 59/10
Игорь Стасевич (21.10.1985) – БАТЭ 47/5
Дмитрий Бага (04.01.1990) – БАТЭ 2/0
Евгений Яблонский (10.05.1995) – БАТЭ 0/0
Павел Нехайчик (15.07.1988) – Динамо Бр 30/2
Юрий Ковалев (27.01.1993) – Шахтер Слг 12/1
Макс Эбонг (26.08.1999) – Шахтер Слг 0/0
Иван Маевский (05.05.1988) – Астана (KAZ) 29/0
Владислав Климович (12.06.1996) - Торпедо-БелАЗ 2/0
Кирилл Печенин (18.03.1997) – Витебск 0/0
Иван Бахар (10.07.1998) – Минск 0/0
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