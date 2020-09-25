"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА в дополнительное время

В поединке за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Бавария" завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз (2013, 2020).

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Судьбу почетного трофея решил точный удар вышедшего на замену в дополнительное время 32-летнего Хави Мартинеса. Проводивший последний матч за "Баварию" испанский полузащитник поразил ворота своих соотечественников на 114-й минуте.

За три неполных месяца "Бавария" выиграла четыре турнира - чемпионат Германии, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Поединок "Бавария" - "Севилья" стал первым матчем во время пандемии, на который УЕФА допустил болельщиков. На матч было выпущено 20 000 билетов, но выбрать всю квоту любители футбола не смогли. За ходом поединка в венгерской столице на "Ференц Пушкаш-Арене" наблюдали 15 180 зрителей.