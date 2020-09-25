"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА в дополнительное время
Футболисты германской "Баварии" выиграли в Будапеште поединок за Суперкубок УЕФА у испанской "Севильи" - 2:1.
Футболисты германской "Баварии" выиграли в Будапеште поединок за Суперкубок УЕФА у испанской "Севильи" - 2:1.
В поединке за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Бавария" завоевала Суперкубок УЕФА во второй раз (2013, 2020).
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Судьбу почетного трофея решил точный удар вышедшего на замену в дополнительное время 32-летнего Хави Мартинеса. Проводивший последний матч за "Баварию" испанский полузащитник поразил ворота своих соотечественников на 114-й минуте.
За три неполных месяца "Бавария" выиграла четыре турнира - чемпионат Германии, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Поединок "Бавария" - "Севилья" стал первым матчем во время пандемии, на который УЕФА допустил болельщиков. На матч было выпущено 20 000 билетов, но выбрать всю квоту любители футбола не смогли. За ходом поединка в венгерской столице на "Ференц Пушкаш-Арене" наблюдали 15 180 зрителей.
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