"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

В клубном чемпионате мира участвуют сильнейшие представители континентальных конфедераций. Последние 8 лет в турнире побеждают европейские клубы.

Левандовски - лучший игрок турнира

В полуфинале "Бавария" победила египетский "Аль-Ахли" - 2:0 (1:0). Дубль сделал Роберт Левандовски, который был признан лучшим игроком турнира. Мексиканцы на пути к финалу одолели корейский "Ульсан" (2:1) и бразильский "Палмейрас" (1:0).

В составе "Баварии" не смог выйти на поле в финальном матче защитник Жером Боатенг. Его бывшая подруга 25-летняя модель Касия Ленхардт покончила жизнь самоубийством в Берлине. Пара объявила о расставании на прошлой неделе. Накануне финала 32-летний Боатенг покинул расположение мюнхенцев и вылетел в Германию.

Баварцы собирают трофеи

Мюнхенцы второй раз выиграли клубный чемпионат мира - их первая победа датирована 2013 годом. Чаще "Баварии" турнир выигрывали испанский клубы "Реал" (4 победы) и "Барселона" (3).

"Бавария" под руководством Ханси Флика за последние 7 месяцев выиграла 6 трофеев - клубный чемпионат мира, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.