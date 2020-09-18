18.09.2020, 23:35
"Бавария" разбила газпромовскую команду с неприличным счетом
Стартовал чемпионат Германии по футболу. В матче открытия мюнхенская "Бавария" разбила "Шальке", который спонсирует российский "Газпром" - 8:0 (3:0).
Стартовал чемпионат Германии по футболу. В матче открытия мюнхенская "Бавария" разбила "Шальке", который спонсирует российский "Газпром" - 8:0 (3:0).
Самым результативным игроком матча оказался нападающий Серж Гнабри, забивший в ворота "Шальке" три мяча.
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