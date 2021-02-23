"Бавария" и "Челси" одержали победы в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов футболисты германской "Баварии" разгромили в гостях итальянский "Лацио" - 4:1 (3:0).
Накануне матча "Бавария" оказалась в непростой ситуации - в команде произошла вспышка коронавируса. По этой причине не смогли выйти на поле защитник Бенжамин Павар и атакующий полузащитник Томас Мюллер.
Впрочем, и без них "Бавария" легко победила в Риме итальянский клуб. Счет в матче открыл лучший снайпер мюнхенцев Роберт Левадовски уже на 9-й минуте.
В другом поединке лидер чемпионата Испании "Атлетико" проиграл в Бухаресте английскому "Челси" - 0:1 (0:0). Судьбу встречи решил красивый удар ножницами француза Оливье Жиру в середине второго тайма.
Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)
16 февраля (вторник)
Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2
Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4
17 февраля (среда)
Порту (Португалия) — Ювентус (Италия) 2:1
Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия) 2:3
23 февраля (вторник)
Лацио (Италия) — Бавария (Германия) 1:4
Атлетико (Испания) — Челси (Англия) 0:1
24 февраля (среда)
22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)
22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)
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