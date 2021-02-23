"Бавария" и "Челси" одержали победы в Лиге чемпионов

Накануне матча "Бавария" оказалась в непростой ситуации - в команде произошла вспышка коронавируса. По этой причине не смогли выйти на поле защитник Бенжамин Павар и атакующий полузащитник Томас Мюллер.

Впрочем, и без них "Бавария" легко победила в Риме итальянский клуб. Счет в матче открыл лучший снайпер мюнхенцев Роберт Левадовски уже на 9-й минуте.

В другом поединке лидер чемпионата Испании "Атлетико" проиграл в Бухаресте английскому "Челси" - 0:1 (0:0). Судьбу встречи решил красивый удар ножницами француза Оливье Жиру в середине второго тайма.

Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)

16 февраля (вторник)

Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2

Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4

17 февраля (среда)

Порту (Португалия) — Ювентус (Италия) 2:1

Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия) 2:3

23 февраля (вторник)

Лацио (Италия) — Бавария (Германия) 1:4

Атлетико (Испания) — Челси (Англия) 0:1

24 февраля (среда)

22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)