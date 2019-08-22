БАТЭ проиграл в Лиге Европы, Антонов забил победный мяч "Дюделанжу"

Армянский "Арарат", за который выступает полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов, победил люксембургский "Дюделанж" - 2:1 (1:0). Победный мяч на последних секундах встречи забил вышедший на замену эстонский легионер.

Лига Европы (раунд плей-офф - первые матчи)

Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) 3:0

Арарат (Армения) - Дюделанж (Люксембург) 2:1

20:00 Мальме (Швеция) - Бней-Йегуда (Израиль)

20:00 Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия)

20:30 Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения)

20:30 Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Б-Ш (Израиль)

20:45 Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия)

21:00 АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция)

21:00 Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия)

21:30 АЗ (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия)

21:30 Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия)

21:30 ПСВ (Нидерланды) - Аполлон (Кипр)

21:30 Страсбур (Франция) - Айнтрахт (Германия)

21:30 Стяуа (Румыния) - Гимарайнш (Португалия)

21:45 Брага (Португалия) - Спартак (Россия)

21:45 Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан)

21:45 Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция)

22:00 Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)

22:00 Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия)

22:00 Слован (Словакия) - ПАОК (Греция)

22:00 Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия)