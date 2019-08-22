БАТЭ проиграл в Лиге Европы, Антонов забил победный мяч "Дюделанжу"
22 августа пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. За вход в групповой турнир соперничают 42 футбольных клуба.
22 августа пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. За вход в групповой турнир соперничают 42 футбольных клуба.
Армянский "Арарат", за который выступает полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов, победил люксембургский "Дюделанж" - 2:1 (1:0). Победный мяч на последних секундах встречи забил вышедший на замену эстонский легионер.
Лига Европы (раунд плей-офф - первые матчи)
Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) 3:0
Арарат (Армения) - Дюделанж (Люксембург) 2:1
20:00 Мальме (Швеция) - Бней-Йегуда (Израиль)
20:00 Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия)
20:30 Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения)
20:30 Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Б-Ш (Израиль)
20:45 Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия)
21:00 АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция)
21:00 Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия)
21:30 АЗ (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия)
21:30 Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия)
21:30 ПСВ (Нидерланды) - Аполлон (Кипр)
21:30 Страсбур (Франция) - Айнтрахт (Германия)
21:30 Стяуа (Румыния) - Гимарайнш (Португалия)
21:45 Брага (Португалия) - Спартак (Россия)
21:45 Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан)
21:45 Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция)
22:00 Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)
22:00 Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия)
22:00 Слован (Словакия) - ПАОК (Греция)
22:00 Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия)
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Мать подростка-убийцы вела дневник
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
После падения грузовика в море у Севастополя есть последствия