Баруто предлагает построить в Нарве футбольный холл

Согласно переданному в парламент проекту госбюджета на следующий год, современные крытые футбольные холлы будут построены в Раквере, Йыхви, Пярну и Курессааре. ”Условия для тренировок юных игроков в остальной Эстонии значительно уступают таллиннским, особенно в зимнее время, когда приходится тренироваться на замерзшем скользком покрытии”, — сказал Хёвельсон.

”В Исландии, население которой менее 400 000 человек, семь полноразмерных крытых футбольных полей и шесть мини-футбольных крытых полей. Результаты, которые демонстрируют их футбольные команды, говорят о том, что при наличии соответствующих условий спортсмены из небольших стран также могут добиваться отличных результатов. Я уверен, что у эстонского футбола есть большой потенциал, у нас порядка 22 000 поклонников этого вида спорта”, — добавил Хёвельсон.

Строительство крытых футбольных холлов — одно из предвыборных обещаний Центристской партии в 2019 году. На сегодняшний день в сотрудничестве с местными самоуправлениями начато строительство холлов в Тарту, Хаапсалу, Рапла и Вильянди. Открыты холлы будут в следующем году.

”Мое желание — чтобы этот проект получил дальнейшее развитие. Футбольные холлы необходимо построить в Нарве, а также в Юго-Восточной и Центральной Эстонии. Инвестиции в спорт принесут пользу всему обществу”, — подчеркнул Хёвельсон.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.