"Барселона" забуксовала - одна победа в трех матчах

В третьем туре "Барселона" не удержала победный счет в гостевом поединке с "Осасуной" - 2:2 (0:1). После перерыва "Барса" забила два мяча и вышла вперед - 2:1, но на 81-й минуте в ее ворота был назначен второй пенальти в матче. Полузащитник "Осасуны" Роберто Торрес, как и в первом тайме, был точен.

В составе "Барселоны" из-за травм пропускали поединок звездные форварды Лионель Месси и Луис Суарес.