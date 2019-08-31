31.08.2019, 20:10
"Барселона" забуксовала - одна победа в трех матчах
Нудачный старт взяла в чемпионате Испании по футболу "Барселона". В трех матчах она сумела одержать лишь одну победу.
Нудачный старт взяла в чемпионате Испании по футболу "Барселона". В трех матчах она сумела одержать лишь одну победу.
В третьем туре "Барселона" не удержала победный счет в гостевом поединке с "Осасуной" - 2:2 (0:1). После перерыва "Барса" забила два мяча и вышла вперед - 2:1, но на 81-й минуте в ее ворота был назначен второй пенальти в матче. Полузащитник "Осасуны" Роберто Торрес, как и в первом тайме, был точен.
В составе "Барселоны" из-за травм пропускали поединок звездные форварды Лионель Месси и Луис Суарес.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Британец получил штраф за опасный способ транспортировки
1 человек погиб и 6 пострадали в результате нападения под Лионом
Первый ЧМ по забегам с препятствиями «Ниндзя OCR» стартовал
Спасатели пока не нашли место падения вертолёта в Подмосковье