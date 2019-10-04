"Барселона", "Реал", "Бавария"... Германия назвала состав на матч с Эстонией
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы с Эстонией - этот поединок состоится в Таллинне 13 октября.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы с Эстонией - этот поединок состоится в Таллинне 13 октября.
Помимо матча с Эстонией, экс-чемпионы мира сыграют также 9 октября товарищеский поединок с Аргентиной.Напомним, что первая встреча Германии и Эстонии в отборочном турнире чемпионата Европы завершилась крупной победой немецкой команды со счетом 8:0.
Состав сборной Германии на матчи с Аргентиной и Эстонией
Вратари:
Мануэль Нойер (Бавария)
Марк-Андре тер Стеген (Барселона)
Бернд Лено (Арсенал)
Защитники:
Йонас Хектор (Кельн)
Маттиас Гинтер (Боруссия Менхенгладбах)
Джонатан Та (Байер)
Лукас Клостерманн (Лейпциг)
Марсель Хальстенберг (Лейпциг)
Никлас Зюле (Бавария)
Никлас Штарк (Герта)
Полузащитники и нападающие:
Йозуа Киммих (Бавария)
Серж Гнабри (Бавария)
Кай Хаверц (Байер),
Надим Амири (Байер)
Тони Кроос (Реал Испания)
Тимо Вернер (Лейпциг)
Юлиан Брандт (Боруссия Д)
Марко Ройс (Боруссия Д)
Лука Вальдшмидт (Фрайбург)
Илкай Гюндоган (Манчестер Сити Англия)
Эмре Джан (Ювентус Италия)
В составе сборной Эстонии по футболу, которой в ближайшее время предстоит провести два отборочных матча чемпионата Европы, произошло одно изменение.Вместо получившего травму Михкеля Аксалу в сборную Эстонии вызван голкипер нарвского "Транса" Марко Меэритс.
Состав сборной Эстонии на матчи с Беларусью и Германией
Вратари
Марко Меэритс (26.04.1992) – Транс 12/0
Сергей Лепметс (05.04.1987) - Левадия 9/0
Матвей Игонен (02.10.1996) - Флора 2/0
Защитники
Тайо Тенисте (31.01.1988) - Бранн (NOR) 74/0
Герт Камс (25.05.1985) - Флора 58/3
Карол Метс (16.05.1993) - AIK (SWE) 58/0
Кен Калласте (31.08.1988) - ГКС (POL) 42/0
Артур Пикк (05.03.1993) - Легница (POL) 34/1
Никита Баранов (19.08.1992) - Алашкерт (ARM) 34/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) - Лиллестрем (NOR) 33/3
Мадис Вихманн (05.10.1995) - Сент Джонстон (SCO) 19/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) - Флора 1/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) - Флора 115/25
Сергей Зенев (20.04.1989) - Шахтер (KAZ) 80/13
Илья Антонов (05.12.1992) - Арарат-Армения (ARM) 47/2
Рауно Саппинен (23.01.1996) - Домжале (SVN) 23/2
Хенрик Оямаа (20.05.1991) – Легница (POL) 40/1
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 22/5
Франк Лийвак (07.07.1996) – Флора 13/2
Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора 8/1
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Флора 4/0
Эрик Сорга (08.07.1999) – Флора 3/1
Власий Синявский (27.11.1996) – Флора 2/0
Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора 1/0
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