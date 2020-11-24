"Барселона" разбила киевское "Динамо", "Зенит" снова проиграл

Накануне приезда в Киев "Барса" проиграла в гостях мадридскому клубу "Атлетико" (0:1). Это поражение опустило ее на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но в Лиге чемпионов каталонцы не знают потерь.

Датчанин огорчил "Динамо"

В украинскую столицу "Барса" прилетела без большой группы ведущих игроков во главе с Лионелем Месси, но на характере матча это никак не отразилось.

Если в первом тайме киевлянам удавалось сдерживать атаки соперника, то после перерыва они просто развалились. В составе "Барсы дважды отличился 29-летний датчанин Мартин Брейтуэйт. Пару лет назад он выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Англии за "Мидлсбро", но ничем там себя ос обо не проявил.

Российские клубы: 11 матчей - 0 побед

Неудачно сыграли на старте второго круга Лиги чемпионов российские клубы "Краснодар" и "Зенит". Южане на последних секундах матча проиграли дома испанской Севилье" - 1:2 (0:1), а "Зенит" уступил в гостях итальянскому "Лацио" - 1:3 (1:2).

Третий представитель чемпионата России "Локомотив" 25 ноября сыграет на выезде с испанским "Атлетико". Российское трио провело 11 матчей группового турнира Лиги чемпионов 11 матчей, но пока не одержало еще ни одной победы.

Лига чемпионов

Группа E

Краснодар (Россия) - Севилья (Испания) 1:2

Ренн (Франция) - Челси (Англия) 1:2

Группа F

Боруссия Д (Германия) - Брюгге (Бельгия) 3:0

Лацио (Италия) - Зенит (Россия) 3:1

Группа G

Динамо (Украина) - Барселона (Испания) 0:4

Ювентус (Италия) - Ференцварош (Венгрия) 2:1

Группа H

Манчестер Юнайтед (Англия) - Башакшехир (Турция) 4:1

ПСЖ (Франция) - Лейпциг (Германия) 1:0