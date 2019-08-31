"Барселона" показала худший старт сезона за последние 11 лет

Неудачный старт взяла в чемпионате Испании по футболу "Барселона". В трех матчах она сумела одержать лишь одну победу и набрала 4 очка - худший старт сезона за последние 11 лет. В третьем туре "Барселона" не удержала победный счет в гостях против "Осасуны" - 2:2 (0:1).
После перерыва "Барса" забила два мяча и вышла вперед - 2:1. Один из мячей забил 16-летний Анссумане Фати, который стал самым юным игроком в истории "Барселоны", отличившимся в чемпионате Испании. Однако хозяева поля сравняли счет на 81-й минуте, реализовав пенальти.
В составе "Барселоны" из-за травм не играли звездные форварды Лионель Месси и Луис Суарес.
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