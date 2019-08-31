"Барселона" показала худший старт сезона за последние 11 лет

После перерыва "Барса" забила два мяча и вышла вперед - 2:1. Один из мячей забил 16-летний Анссумане Фати, который стал самым юным игроком в истории "Барселоны", отличившимся в чемпионате Испании. Однако хозяева поля сравняли счет на 81-й минуте, реализовав пенальти.

В составе "Барселоны" из-за травм не играли звездные форварды Лионель Месси и Луис Суарес.