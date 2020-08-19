19.08.2020, 15:50

"Барселона" назвала нового тренера. Прошлой осенью он приезжал в Таллинн


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Hollandi jalgpallikoondise pressikonverents ja trenn
Ronald Koeman mullu septembris Tallinnas.Foto: Margus Pahv

Главным тренером футболистов испанской "Барселоны" назначен 57-летний голландский специалист Рональд Куман.

Последним местом работы Кумана была сборная Голландии, с которой он осенью прошлого года приезжал в Таллинн на матч отборочного турнира чемпионата Европы. За досрочный разрыв соглашения "Барса" выплатит голландцам компенсацию. Ее размер 5 млн евро.

Куман хорошо знает структуру и философию "Барселоны". Он выступал за каталонский клуб в качестве игрока и начинал в нем свою тренерскую карьеру.

В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. Венцом ее неудачного выступления стало четвертьфинальное поражение в Лиге чемпионов от германской "Баварии" (2:8), после которого в отставку был отправлен Кике Сетьен.

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