"Барселона" назвала нового тренера. Прошлой осенью он приезжал в Таллинн

Последним местом работы Кумана была сборная Голландии, с которой он осенью прошлого года приезжал в Таллинн на матч отборочного турнира чемпионата Европы. За досрочный разрыв соглашения "Барса" выплатит голландцам компенсацию. Ее размер 5 млн евро.

Куман хорошо знает структуру и философию "Барселоны". Он выступал за каталонский клуб в качестве игрока и начинал в нем свою тренерскую карьеру.

В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. Венцом ее неудачного выступления стало четвертьфинальное поражение в Лиге чемпионов от германской "Баварии" (2:8), после которого в отставку был отправлен Кике Сетьен.