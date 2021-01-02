Банникова и Саппинен - авторы самых красивых мячей за сборную Эстонии

29-летняя пярнуская футболистка стала первым лауреатом "Анники"

- раньше приз за самый красивый гол вручался только футболистам сборной Эстонии. Победу Банниковой принес мяч, забитый прямым ударом с углового в ворота сборной Латвии.

"Серебряный мяч" вручен 24-летнему нападающему "Флоры" Саппинену за гол в ворота сборной Северной Македонии.

Напомним, что Банникова и Саппинен в 2020 году были признаны также лучшими футболистами страны.

Призы за самые красивые мячи вручает Клуб эстонских футбольных журналистов. Церемония вручения наград прошла на "А Ле Кок Арене" без зрителей.