04.11.2019, 13:00
Автобус с фанатами "Гремио" попал в катастрофу по дороге на матч
Как сообщает Globoesporte, один человек погиб и более 40 получили ранения после ДТП, в котором принял участие автобус с болельщиками бразильского ”Гремио”.
Как сообщает Globoesporte, один человек погиб и более 40 получили ранения после ДТП, в котором принял участие автобус с болельщиками бразильского ”Гремио”.
Фанаты отправлялись на выездной матч против ”Интернасионала”. На трассе автобус столкнулся с фургоном, в результате чего 46 пассажиров получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Водитель фургона скончался до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.
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