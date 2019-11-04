04.11.2019, 13:00

Автобус с фанатами "Гремио" попал в катастрофу по дороге на матч


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Автобус с фанатами "Гремио" попал в катастрофу по дороге на матч
Фото: Scanpix

Как сообщает Globoesporte, один человек погиб и более 40 получили ранения после ДТП, в котором принял участие автобус с болельщиками бразильского ”Гремио”.

Фанаты отправлялись на выездной матч против ”Интернасионала”. На трассе автобус столкнулся с фургоном, в результате чего 46 пассажиров получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Водитель фургона скончался до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.

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