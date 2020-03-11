"Аталанта" и "РБ Лейпциг" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Сегодня еще два матча

Йосип Иличич из ”Аталанты” стал первым игроком, оформившим покер в выездном матче плей-офф ЛЧ. Также он третий после Месси и Роналду футболист с 5+ голами в двухматчевом противостоянии плей-офф ЛЧ. У 32-летнего словенца 14 голов в 2020 календарном году.

”Тоттенхэм” при Моуринью пропустил уже 38 голов во всех турнирах, из команд АПЛ хуже только ”Астон Вилла”. Жозе в третий раз подряд вылетел в 1/8 финала, кроме того, сейчас у него худшая серия без побед в карьере — 6 матчей.

Сегодня в 1/8 финала еще два матча: "Ливерпуль" примет "Атлетико" из Мадрида, а ПСЖ - дортмундскую "Боруссию". Начало обоих матчей в 22:00 по таллиннскому времени.

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