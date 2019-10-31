"Арсенал" и "Ливерпуль" наколотили друг другу 19 мячей

Основное время не выявило победителя - 5:5 (2:3). "Арсенал" долгое время вел в счете, но упустил победу на последних секундах второго тайма. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты "Ливерпуля" - 5:4.

Обе команды выставили на поле экспериментальные составы. Так, у "Ливерпуля" отсутствовало атакующее трио Салах-Мане-Фирмино, а "Арсенал" дал выходной Ляказетту и Обамеянгу.

В параллельном поединке "Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Челси" - 2:1 (1:0).