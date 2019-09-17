Арбитражный суд сократил дисквалификацию Неймара

Инцидент произошел по окончании ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19, которая состоялась в Париже 6 марта, между ПСЖ и английским "Манчестер Юнайтед" (1:3). Английская команда уступила в первой встрече со счетом 0:2, но благодаря большему количеству мячей, забитых в выездном матче, сумела пройти французский клуб и выйти в 1/4 финала. Неймар был признан виновным в оскорблении официальных лиц встречи через социальные сети.

Таким образом, футболист пропустит два первых тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. ПСЖ выступает в группе А вместе с испанским "Реалом" (Мадрид), бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем". В первом туре в среду ПСЖ дома примет "Реал".