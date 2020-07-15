Антонов стал чемпионом Армении, Баранов получил бронзу

Судьба золотых медалей решалась в заключительном туре. "Арарат-Армения" победил дома "Ноа" и стал недосягаем для конкурентов - 2:0 (2:0).

Антонов провел на поле все 90 минут. Всего же он сыграл в чемпионате Армении 18 матчей, 8 из которых начинал в стартовом составе. В общей сложности воспитанник таллиннской "Пумы" сыграл за армянский клуб во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 1 гол.

"Арарат-Армения" второй год подряд стал чемпионом страны. В прошлом году армянский клуб дошел до раунда плей-офф Лиги Европы. За вход в групповую стадию чемпион Армении в драматичной борьбе в серии пенальти уступил люксембургскому "Дюделанжу", который ранее выбил из турнира ныммеский "Калью".

В чемпионате Армении выступал еще один эстонский легионер - Никита Баранов. В составе "Алашкерта" он стал бронзовым призером национального первенства.