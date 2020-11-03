03.11.2020, 23:55

Антирекорд "Шахтера" и первая победа "Реала" в Лиге чемпионов


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Shakhtar Donetsk vs Benfica
Shakhtar DonetskFoto: Gleb Garanich, REUTERS

Первую победу в групповом турнире Лиги чем пионов одержали футболисты испанского "Реала". В третьем туре самый титулованный клуб Европы в непростом поединке одолел итальянский "Интер" - 3:2 (2:1). Победный мяч на 80-й минуте забил Родриго.

В этой же группе крупное поражение потерпел донецкий "Шахтер". Чемпион Украины с разгромным счетом проиграл в Киеве представителю немецкого футбола менхенгладбахской "Боруссии" - 0:6 (0:4). Так крупно в Лиге чемпионов горняки на своем поле еще никогда не проигрывали.

Миранчук отличился второй матч подряд
Серебряный призер чемпионата России московский "Локомотив" сыграл дома вничью с испанским "Атлетико - 1:1 (1:1). В составе российского клуба отличился Антон Миранчук, сравнявший счет в середине первого тайма с пенальти. Экс-игрок "Левадии" добился успеха во втором матче Лиги чемпионов подряд.

В параллельном поединке команд А-группы обладатель почетного трофея германская "Бавария" победила в гостях австрийский "Зальцбург" - 6:2 (2:1). Счет матча не совсем точно отражает события на поле. Австрийцы первыми добились успеха, а до 78-й минуты счет был равный - 2:2.

Лига чемпионов (3-й тур)
Группа А
Локомотив (Россия) - Атлетико (Испания) 1:1
Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) 2:6

Группа В
Шахтер (Украина) - Боруссия М (Германия) 0:6
Реал (Испания) - Интер (Италия) 3:2

Группа С
Порту (Португалия) - Марсель (Франция) 3:0
Манчестер Сити (Англия) - Олимпиакос (Греция) 3:0

Группа D
Аталанта (Италия) - Ливерпуль (Англия) 0:5
Мидтьюлланд (Дания) - Аякс (Нидерланды) 1:2

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