Антирекорд "Шахтера" и первая победа "Реала" в Лиге чемпионов

В этой же группе крупное поражение потерпел донецкий "Шахтер". Чемпион Украины с разгромным счетом проиграл в Киеве представителю немецкого футбола менхенгладбахской "Боруссии" - 0:6 (0:4). Так крупно в Лиге чемпионов горняки на своем поле еще никогда не проигрывали.

Миранчук отличился второй матч подряд

Серебряный призер чемпионата России московский "Локомотив" сыграл дома вничью с испанским "Атлетико - 1:1 (1:1). В составе российского клуба отличился Антон Миранчук, сравнявший счет в середине первого тайма с пенальти. Экс-игрок "Левадии" добился успеха во втором матче Лиги чемпионов подряд.

В параллельном поединке команд А-группы обладатель почетного трофея германская "Бавария" победила в гостях австрийский "Зальцбург" - 6:2 (2:1). Счет матча не совсем точно отражает события на поле. Австрийцы первыми добились успеха, а до 78-й минуты счет был равный - 2:2.

Лига чемпионов (3-й тур)

Группа А

Локомотив (Россия) - Атлетико (Испания) 1:1

Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) 2:6

Группа В

Шахтер (Украина) - Боруссия М (Германия) 0:6

Реал (Испания) - Интер (Италия) 3:2

Группа С

Порту (Португалия) - Марсель (Франция) 3:0

Манчестер Сити (Англия) - Олимпиакос (Греция) 3:0

Группа D

Аталанта (Италия) - Ливерпуль (Англия) 0:5

Мидтьюлланд (Дания) - Аякс (Нидерланды) 1:2