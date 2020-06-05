05.06.2020, 21:25
АНОНС: Сумеет ли "Левадия" оправиться от первого поражения в сезоне?
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывает поединок в Лиллекюла, где серебряный призер прошлогоднего первенства "Левадия" будет принимать таллиннский "Калев" (начало в 13:00).
В предыдущем туре "Левадия" потерпела первое поражение в сезоне, которое лишило ее лидерства. Сумеют ли бело-зеленые оправиться от этой неудачи?
Главным событием тура станет воскресное противостояние "Калью" с действующим чемпионом и лидером первенства "Флорой".
Чемпионат Эстонии (6-й тур)
6 июня (суббота)
13:00 Левадия - Калев (Таллинн)
16:00 Легион - Транс (Нарва)
7 июня (воскресенье)
13:00 Тулевик (Вильянди) - Курессааре
15:00 Калью - Флора
19:00 Таммека (Тарту) - Пайде
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