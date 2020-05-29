АНОНС: Нарва едет на Сааремаа, "Легион" принимает "Таммеку"
Четвертый тур чемпионата Эстонии по футболу открывают поединки в Куресссаре и Таллинне.
Четвертый тур чемпионата Эстонии по футболу открывают поединки в Куресссаре и Таллинне.
Действующий чемпион "Флора" сыграет с таллиннским "Калевом", а на острове Сааремаа пройдет битва аутсайдеров между "Курессааре" и нарвским "Трансом".
После трех туров единоличным лидером "Премиум-лиги" является "Левадия", набравшая 9 очков. Подопечных Мартина Рейма преследуют "Флора" (7), "Пайде" (6) и "Калью" (6).
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляют Рауно Саппинен ("Флора"), Сийм Лутс и Йозеп Салисте (оба - "Пайде"), забившие по 3 мяча.
Чемпионат Эстонии (4-й тур)
30 мая (суббота)
13:00 Флора - Калев (Таллинн)
13:00 Курессааре - Транс (Нарва)
19:00 Легион - Таммека (Тарту)
31 мая (воскресенье)
13:00 Тулевкик (Вильянди) - Калью
15:00 Левадия - Пайде
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