АНОНС: Нарва едет на Сааремаа, "Легион" принимает "Таммеку"

Действующий чемпион "Флора" сыграет с таллиннским "Калевом", а на острове Сааремаа пройдет битва аутсайдеров между "Курессааре" и нарвским "Трансом".

После трех туров единоличным лидером "Премиум-лиги" является "Левадия", набравшая 9 очков. Подопечных Мартина Рейма преследуют "Флора" (7), "Пайде" (6) и "Калью" (6).

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляют Рауно Саппинен ("Флора"), Сийм Лутс и Йозеп Салисте (оба - "Пайде"), забившие по 3 мяча.

Чемпионат Эстонии (4-й тур)

30 мая (суббота)

13:00 Флора - Калев (Таллинн)

13:00 Курессааре - Транс (Нарва)

19:00 Легион - Таммека (Тарту)

31 мая (воскресенье)

13:00 Тулевкик (Вильянди) - Калью

15:00 Левадия - Пайде